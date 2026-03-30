Вирц: "Сложности сделали меня сильнее"

Плеймейкер "Ливерпуля" Флориан Вирц высказался насчет сложностей, с которыми столкнулся с начале своей английской карьеры.

Прошлым летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, однако Флориан далеко не сразу принялся отрабатывать эти инвестиции.



Вирц не забил ни одного гола в 22 первых матчах за "Ливерпуль", зато в 10 играх после Boxing Day отличился сразу шесть раз.



Вирц признает, что оказался не готов к физическим требованиям Премьер-Лиги, однако 22-летний немец чувствует, что это помогло ему окрепнуть.



"Это была непростая фаза. Иногда это хорошо, что у тебя не сразу все получается и что ты переживаешь спад, благодаря чему становишься сильнее".



"Именно так я смотрю на это сейчас — это сделало меня немного сильнее. Мне пришлось преодолеть сопротивление и адаптироваться. Я должен был научиться, как стать сильнее физически и лучше удерживать мяч", — цитирует Вирца Sky Sports.