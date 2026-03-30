Тухель защищает захворавших Райса и Сака

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заступился за звезд "Арсенала" Деклана Райса и Букайо Сака, которые не смогли помочь национальной команде из-за проблем со здоровьем.

В этот международный перерыв сразу 10 игроков "Арсенала" захворали и не смогли помочь своим сборным, включая Райса и Сака, которые лишь показались медицинскому штабу англичан и сразу же были отправлены домой.



Всего англичане недосчитались восьми игроков, и Тухель соглашается, что это выглядит "немного подозрительно", однако Томас не может никого упрекнуть, когда на носу концовка клубного сезона, а сборная лишь играет товарищеские матчи.



"Каждый может произвести расчеты. Конечно, это много игроков".



"Учитывая ситуацию "Арсенала", это выглядит немного подозрительно, но я лишь могу говорить насчет игроков".



"Нони (Мадуэке) приехал на сбор, сыграл, он был рад здесь находится и отчаянно хотел играть. Он получил травму... Ему повезло, что она не оказалась хуже, но он пропустит несколько дней или, возможно, недель. Могло быть гораздо хуже, это было серьезное столкновение, и ему пришлось покинуть поле, так что здесь нет сомнений".



"Деклан откликнулся на вызов, хотя даже тренироваться не вышел, чтобы попытаться подтвердить свою готовность. Но сейчас такой момент сезона, когда я хочу исключить любой риск в случае с ним".



"Пускай "Арсенал" сам решит, на какой риск они готовы пойти. Я же не собираюсь рисковать своим ключевым игроком, и у меня нет причины не верить Деклану, не доверять Деклану, у нас очень открытые и честные отношения".



"Если быть предельно честным, я знаю ситуацию, и если бы завтра у нас был финал, он бы сделал усилиение над собой".



"Но это не финал, это товарищеский матч, и в данный момент сезона здоровье игроков является высочайшим приоритетом, особенно когда речь о Деклане, который всегда выкладывается на 100 процентов и полностью сосредоточен. Поэтому у меня нет причины сомневаться".



"Думаю, для него лучше сделать перерыв и позаботиться о дискомфорте, который он испытывает".



"Букайо терпел, он через боль сыграл в финале Кубка Лиги, и все мы могли это видеть, потому что он не смог оказать такое влияние на игру против "Манчестер Сити", как ему бы хотелось".



"Вы могли видеть это, и сразу после финала его проблемы были подтверждены. Он три дня лечился, чтобы избавиться от этой проблемы и быть готовым".



"Однако в его случае то же самое — боль была слишком сильной, а мы не собираемся задействовать в товарищеском матче игроков, которые готовы на 70 процентов, потому что люди будут их судить".



"Когда ты выходишь на поле, когда играешь, тебя будут судить. Будут судить, будто ты полностью здоров".



"Он явно не готов на 100 процентов, и он тоже ключевой игрок для нас. У нас открытые и прямые отношения, поэтому для меня было ясно, что ему лучше отдохнуть", — сообщил Тухель talkSPORT.