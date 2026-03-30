Тухель развеял опасения насчет травмы Мадуэке
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель развеял опасения насчет травмы вингера "Арсенала" Нони Мадуэке.
Напомним, 24-летний Мадуэке был вынужденно заменен в первом тайме товарищеского матча англичан против Уругвая в прошлую пятницу (1:1).
С "Уэмбли" Мадуэке уезжал со специальной защитой на своем правом колене, в связи с чем появились опасения насчет длительного отсутствия Нони.
Однако в реальности все не так плохо, и через считанные дни отправленный домой Мадуэке должен вернуться к тренировкам с "Арсеналом".
"После углубленного обследования картина оказалось несколько лучше, нежели это ощущается. Он пропустит несколько дней", — цитирует Тухеля Evening Standard.
В то же время The Athletic ожидает, что Мадуэке пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Саутгемптона" в ближайшую субботу. Участие Нони в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Спортинга" 7 апреля будет под вопросом.
30.03.2026 17:00
ой, да всем похуй на твою мадуэку
