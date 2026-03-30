"РБ Лейпциг" интересуется Мартинелли

Габриэль Мартинелли Немецкий "РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Габриэлю Мартинелли.

После окончания этого сезона у Мартинелли останется только один год по контракту, а также опция продления на 12 месяцев, и ожидается, что "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Габриэля.

Мартинелли не слишком убедительно проводит этого сезон, забив единственный гол в Премьер-Лиге, и "Арсенал" хочет обзавестись более сильным фланговым нападающим — вроде Хулиана Альвареса из "Атлетико".

По информации Fussball Daten, одним из заинтересованных в Мартинелли клубов является "РБ Лейпциг", который рассматривает 24-летнего бразильца в качестве возможной замены для Яна Диоманде.

"РБ Лейпциг" надеется выручить около 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) за Диоманде грядущим летом, поэтому будет располагать достаточными средствами для приобретения Мартинелли.





Метки Арсенал, Мартинелли, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2026 15:00

Количество просмотров Просмотров: 392


Поиск: