"РБ Лейпциг" интересуется Мартинелли

Немецкий "РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Габриэлю Мартинелли.

После окончания этого сезона у Мартинелли останется только один год по контракту, а также опция продления на 12 месяцев, и ожидается, что "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Габриэля.



Мартинелли не слишком убедительно проводит этого сезон, забив единственный гол в Премьер-Лиге, и "Арсенал" хочет обзавестись более сильным фланговым нападающим — вроде Хулиана Альвареса из "Атлетико".



По информации Fussball Daten, одним из заинтересованных в Мартинелли клубов является "РБ Лейпциг", который рассматривает 24-летнего бразильца в качестве возможной замены для Яна Диоманде.



"РБ Лейпциг" надеется выручить около 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) за Диоманде грядущим летом, поэтому будет располагать достаточными средствами для приобретения Мартинелли.