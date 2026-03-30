Каррагер советует Салаху отправиться в Серию А

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий "красных" Мохамед Салах может отложить свой отъезд в Саудовскую Аравию и отправиться в Италию.

33-летний Салах уже подтвердил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. "Красные" бесплатно отпустят Мохамеда, который добровольно отказался от зарплаты в 400,000 фунтов в неделю за оставшийся год по своему контракту.



Саудовская лига считается наиболее вероятным направлением для Салаха, однако Каррагер предлагает самому результативному африканскому игроку в истории Лиги Чемпионов подумать о Серии А.



"Думаю, Мо Салах обладает той же целеустремленностью, что и Роналду, и я пока не представляю его в Саудовской Аравии".



"Я могу представить его в одном из грандов Италии. Я просто думаю, что твоя карьера окончена, когда ты отправился в Саудовскую Аравию. Думаю, он все еще будет искать возможность развить свой рекорд по голам в Лиге Чемпионов".



"Мне кажется, он по-прежнему думает: "Я все еще являюсь одним из лучших игроков, и это не конец моей карьеры на топ-уровне, я все еще могу быть полезен", — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.