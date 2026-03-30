"Челси" и "Ливерпуль" следят за Ньякосси

"Челси" и "Ливерпуль" внимательно следят за центральным защитником бельгийского "Левена" Роджерио Ньякосси.

После окончания этого сезона у 22-летнего Ньякосси останется только один год по контракту, и "Левен" уже смирился с неизбежностью ухода своей звезды.



Интерес к Ньякосси со стороны клубов из Англии, Германии и Италии существовал еще в январе, но капитан молодежной сборной Швейцарии решил остаться, чтобы помочь "Левену" избежать вылета.



Помимо "Челси" и "Ливерпуля", за Ньякосси также следят "Эвертон", "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас". Все они считают, что благодаря своим внушительным физическим данным Роджерио сможет с успехом выступать в Премьер-Лиге.



The Sun полагает, что для приобретения Ньякосси хватит скромной по меркам Премьер-Лиги суммы в 8 миллионов фунтов.