"Челси" и "Ливерпуль" следят за Ньякосси
"Челси" и "Ливерпуль" внимательно следят за центральным защитником бельгийского "Левена" Роджерио Ньякосси.
После окончания этого сезона у 22-летнего Ньякосси останется только один год по контракту, и "Левен" уже смирился с неизбежностью ухода своей звезды.
Интерес к Ньякосси со стороны клубов из Англии, Германии и Италии существовал еще в январе, но капитан молодежной сборной Швейцарии решил остаться, чтобы помочь "Левену" избежать вылета.
Помимо "Челси" и "Ливерпуля", за Ньякосси также следят "Эвертон", "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас". Все они считают, что благодаря своим внушительным физическим данным Роджерио сможет с успехом выступать в Премьер-Лиге.
The Sun полагает, что для приобретения Ньякосси хватит скромной по меркам Премьер-Лиги суммы в 8 миллионов фунтов.
30.03.2026 11:00
