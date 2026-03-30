"Ливерпуль" проявляет интерес к Лакруа

"Ливерпуль" находится среди четырех клубов, проявляющих интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Максансу Лакруа.

После ухода Марка Гехи в январе именно Лакруа принял на себя роль лидера обороны "Пэлас", и пока Максанс очень хорошо справляется.



25-летний защитник даже был награжден первым в своей карьере вызовом в сборную Франции, дебютировав в товарищеском матче против Бразилии на прошлой неделе.



Лакруа также отметился тем, что стал самым быстрым центральным защитником в этом сезоне Премьер-Лиги, развив мгновенную скорость в 35.39 км/ч.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, своей игрой Лакруа привлек внимание "Ливерпуля", "Челси", "Астон Виллы" и "Баварии".



Например, "Ливерпуль" рассматривает Лакруа в качестве возможной замены для его соотечественника Ибраимы Конате, чей контракт истекает в конце сезона.



"Моя цель — выиграть Чемпионат Мира — я хочу выиграть Чемпионат Мира со сборной Франции. А цель в "Пэлас" прямо сейчас — выиграть Лигу Конференций. Мы не можем выиграть Премьер-Лигу прямо сейчас, но в Лиге Конференций у нас есть свои шансы, поэтому таковы наши амбиции", — недавно заявил Лакруа.