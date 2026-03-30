Хюттер дистанцировался от "Тоттенхэма"

Бывший наставник "Монако" Ади Хюттер исключил свое назначение временным тренером "Тоттенхэма".

В данный момент "Тоттенхэм" ищет нового рулевого после расставания с Игором Тудором накануне, при этом об интересе "шпор" к Хюттеру сообщалось еще до ухода хорвата.



И хотя в данный момент Хюттер находится без клуба, покинув "Монако" в октябре, австрийский специалист не готов откликнуться на сигнал SOS "Тоттенхэма".



"В последние дни и недели меня настойчиво связывали с различными клубами. Однако, как я и сказал сразу после своего периода в "Монако", я бы предпочел не возвращаться к работе главным тренером до старта нового сезона, как минимум".



"С тех пор мое мнение насчет этого не изменилось", — сообщил Хюттер Sky in Austria.