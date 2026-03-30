Энцо Фернандес: "Хотел бы жить в Мадриде"
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес признался, что хочет перебраться в Мадрид.
Ранее в марте Фернандес усомнился в своем будущем в "Челси", а в прессе появились слухи, что Энцо мечтает играть за "Реал".
Сейчас 25-летний аргентинец сделал еще один намек на свою готовность покинуть "Челси", признавшись в симпатиях к столице Испании как к комфортному для жизни месту.
"Я бы хотел жить в Мадриде. Это красивый город, он напоминает мне Буэнос-Айрес", — приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо.
На уточняющий вопрос о своих предпочтениях среди клубов Фернандес лишь рассмеялся.
30.03.2026 07:00
