Энцо Фернандес: "Хотел бы жить в Мадриде"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес признался, что хочет перебраться в Мадрид.

Ранее в марте Фернандес усомнился в своем будущем в "Челси", а в прессе появились слухи, что Энцо мечтает играть за "Реал".



Сейчас 25-летний аргентинец сделал еще один намек на свою готовность покинуть "Челси", признавшись в симпатиях к столице Испании как к комфортному для жизни месту.



"Я бы хотел жить в Мадриде. Это красивый город, он напоминает мне Буэнос-Айрес", — приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо.



На уточняющий вопрос о своих предпочтениях среди клубов Фернандес лишь рассмеялся.