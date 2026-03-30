Энцо Фернандес: "Хотел бы жить в Мадриде"

Энцо Фернандес Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес признался, что хочет перебраться в Мадрид.

Ранее в марте Фернандес усомнился в своем будущем в "Челси", а в прессе появились слухи, что Энцо мечтает играть за "Реал".

Сейчас 25-летний аргентинец сделал еще один намек на свою готовность покинуть "Челси", признавшись в симпатиях к столице Испании как к комфортному для жизни месту.

"Я бы хотел жить в Мадриде. Это красивый город, он напоминает мне Буэнос-Айрес", — приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо.

На уточняющий вопрос о своих предпочтениях среди клубов Фернандес лишь рассмеялся.





Метки Реал, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2026 07:00

