Дефо возглавил "Уокинг"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермейн Дефо был назначен главным тренером "Уокинга" из Национальной Лиги.

На протяжении 23 лет своей игровой карьеры Дефо забил 305 голов в 763 матчах на клубном уровне и 20 в 57 за сборную, в 2022 повесив бутсы на гвоздь.



Затем Дефо на протяжении двух лет трудился в академии "Тоттенхэма", получив тренерскую лицензию УЕФА категории A.



Летом 2024 Дефо покинул "Тоттенхэм" ради развития своей тренерской карьеры, но с тех пор поработал лишь ассистентом в "Рейнджерс".



Теперь 43-летний англичанин попробует себя в качестве самостоятельного специалиста, подписав контракт с "Уокингом" до конца сезона 2027/28.



В данный момент "Уокинг" занимает 11-е место в Национальной Лиге, пятом английском дивизионе.



Отметим, что назначение Дефо в "Уокинге" совпало с уходом Игора Тудора с поста временного тренера "Тоттенхэма", однако Джермейн даже не считался кандидатом на замену хорвату.