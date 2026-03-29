Гюсто: "Росеньор — тренер топ-уровня"

Лиам Росеньор и Мало Гюсто Защитник "Челси" Мало Гюсто выразил поддержку своему главному тренеру Лиаму Росеньору.

Перед этим международным перерывом "Челси" потерпел четыре поражения кряду, и на фоне такого ухудшения результатов появились слухи, что приступивший к работе в январе Росеньор может освободить свое место в конце сезона.

Однако Гюсто находит критику в адрес Росеньора несправедливой, хотя и признает, что у Лиама есть потенциал для профессионального роста.

"Думаю, он тренер топ-уровня. Я видел, что многие люди его критикуют. Я реально этого не понимаю. Я много работал с ним с момента его перехода в "Челси".

"Думаю, прежде всего он первоклассный человек, первоклассный тренер, а также, как вы сами говорите, он молод".

"Он способен развить многие качества в будущем, но раз он является тренером "Челси", значит у него есть таланты для этого".

"Как я уже говорил прежде, мы как команда должны верить в него, верить в манеру нашей игры, придерживаться нашего плана, а там посмотрим, как все сложится".

"Он хороший человек, он по-настоящему честен и прям с тобой, вы можете видеть, что он по-настоящему страстный".

"Он хочет делиться с нами своей страстью к футболу, и я чувствую, что хочу играть за него, хочу проявлять себя с лучшей стороны, когда он выпускает меня на поле", — сообщил Гюсто ESPN.





Автор mihajlo   

Дата 29.03.2026 22:00

  1. hunter022 29.03.2026 22:25 # hunter022
    Подлизал, место в старте до конца сезона ему гарантировано.

Все комментарии к этой новости

