Гюсто: "Росеньор — тренер топ-уровня"

Защитник "Челси" Мало Гюсто выразил поддержку своему главному тренеру Лиаму Росеньору.

Перед этим международным перерывом "Челси" потерпел четыре поражения кряду, и на фоне такого ухудшения результатов появились слухи, что приступивший к работе в январе Росеньор может освободить свое место в конце сезона.



Однако Гюсто находит критику в адрес Росеньора несправедливой, хотя и признает, что у Лиама есть потенциал для профессионального роста.



"Думаю, он тренер топ-уровня. Я видел, что многие люди его критикуют. Я реально этого не понимаю. Я много работал с ним с момента его перехода в "Челси".



"Думаю, прежде всего он первоклассный человек, первоклассный тренер, а также, как вы сами говорите, он молод".



"Он способен развить многие качества в будущем, но раз он является тренером "Челси", значит у него есть таланты для этого".



"Как я уже говорил прежде, мы как команда должны верить в него, верить в манеру нашей игры, придерживаться нашего плана, а там посмотрим, как все сложится".



"Он хороший человек, он по-настоящему честен и прям с тобой, вы можете видеть, что он по-настоящему страстный".



"Он хочет делиться с нами своей страстью к футболу, и я чувствую, что хочу играть за него, хочу проявлять себя с лучшей стороны, когда он выпускает меня на поле", — сообщил Гюсто ESPN.