"Тоттенхэм" не близок к назначению нового тренера

В данный момент у "Тоттенхэма" нет готовой замену уволенному с поста главного тренера Игору Тудору.

В воскресенье — через неделю после домашнего поражения 0:3 от "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм" объявил о расставании с 47-летним Тудором по обоюдному согласию сторон.



Это решение было ожидаемым, особенно но фоне утраты Тудором своего отца, однако за прошедшую неделю "Тоттенхэм" не приблизился к обретению нового рулевого.



Как сообщает talkSPORT, в данный момент усилия "Тоттенхэма" сосредоточены на том, чтобы заманить Роберто Де Дзерби, но итальянец не хочет браться за новую работу до окончания сезона.



Именно Де Дзерби считается фаворитом букмекеров на замену уволенному Тудору. Также "Тоттенхэм" может обратиться к Шону Дайчу, Адю Хюттеру, Райану Мейсрону, Крису Хьютону и Робби Кину.



Что касается бывшего наставника "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, то он не заинтересован в краткосрочной работе, хотя и находится без клуба.