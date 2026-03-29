Субименди повредил колено в сборной Испании

Проблемы с коленом заставили полузащитника Мартина Субименди досрочно вернуться из сборной Испании в расположение "Арсенала".

Субименди сыграл только 13 минут в победном для сборной Испании товарищеском матче против Сербии в минувшую пятницу (3:0).



В заявлении, опубликованном Испанской федерацией футбола, говорится, что Субименди не останется на матч против Египта во вторник. У Мартина возник "дискомфорт в правом колене".



В результате Субименди был отправлен домой, "чтобы исключить любой риск и защитить здоровье игрока". Медицинская служба "Арсенала" была поставлена в известность о состоянии Мартина.



Таким образом, 27-летний испанец стал уже 10-й потерей "Арсенала" в этот международный перерыв, хотя в большинстве случаев это просто мера предосторожности.