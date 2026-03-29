Субименди повредил колено в сборной Испании

Мартин Субименди Проблемы с коленом заставили полузащитника Мартина Субименди досрочно вернуться из сборной Испании в расположение "Арсенала".

Субименди сыграл только 13 минут в победном для сборной Испании товарищеском матче против Сербии в минувшую пятницу (3:0).

В заявлении, опубликованном Испанской федерацией футбола, говорится, что Субименди не останется на матч против Египта во вторник. У Мартина возник "дискомфорт в правом колене".

В результате Субименди был отправлен домой, "чтобы исключить любой риск и защитить здоровье игрока". Медицинская служба "Арсенала" была поставлена в известность о состоянии Мартина.

Таким образом, 27-летний испанец стал уже 10-й потерей "Арсенала" в этот международный перерыв, хотя в большинстве случаев это просто мера предосторожности.





Арсенал, Субименди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 468

Последние комментарии:




  1. rent-lion 29.03.2026 19:16 # rent-lion
    Наши рентбои «залижут раны» канонирам...

  2. hunter022 29.03.2026 19:11 # hunter022
    Итого 11 игроков с травмами, надолго ли?

