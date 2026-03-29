"РБ Лейпциг" не интересуется Гакпо
Немецкий "РБ Лейпциг" не заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо.
Нападающий "РБ Лейпциг" Ян Диоманде считается одной из ведущих целей "Ливерпуля" на замену Мохамеду Салаху, который покидает мерсисайдский клуб в конце сезона.
На фоне этого появились слухи, что "Ливерпуль" может включить в сделку по 19-летнему ивуарийцу Гакпо, который забил лишь шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги.
Однако Кристиан Фальк из Bild утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности. Гакпо просто не по карману "РБ Лейпциг", который вдобавок ориентируется на игроков другого профиля, нежели 26-летний голландец.
Если "РБ Лейпциг" и отпустит Диоманде в "Ливерпуль", то захочет получить всю сумму деньгами, а это 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).
29.03.2026 15:00
Просмотров: 161
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: