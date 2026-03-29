"Юнайтед" сделал запрос насчет Эдерсона

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона в преддверии летнего трансферного окна.

Грядущим летом "Юнайтед" может приобрести сразу двух полузащитников, особенно если Мануэль Угарте последует на выход за Каземиро.



"Юнайтед" отдает предпочтение полузащитникам с опытом выступлений в Премьер-Лиге, но не ограничивает себя этим параметром.



Например, за пределами Премьер-Лиги "Юнайтед" интересен Эдерсон, за которым "красные дьяволы" следят уже более года и насчет которого недавно был сделан новый запрос, сообщает Givemesport.



После окончания этого сезона у Эдерсона останется только один год по контракту, а значит 26-летний бразилец может быть доступен по адекватной цене.



В этом сезоне Эдерсон, заслуживший репутацию одного из лучших опорников в Европе, сыграл 33 матча за "Аталанту" во всех соревнованиях.