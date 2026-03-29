Палмер помышляет об уходе из "Челси"

Атакующий полузащитник Коул Палмер перестал чувствовать себя счастливым в "Челси" и открыт к смене клуба.

Этот сезон складывается очень непросто для Палмера из-за регулярно возникающих проблем со здоровьем. Коул выходил в стартовом составе лишь на 18 матчей "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



По информации The Sun, Палмер также разочарован сменой тактики, в результате чего он не получает свободного пространства на поле. А еще Коулу не хватает отправленного в "Баварию" Николаса Джексона, вместо которого "Челси" взял в нападение Жоао Педро и Лиама Делапа.



А если "Челси" не сможет квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, это станет серьезным поводом для 23-летнего игрока сборной Англии задуматься о смене клуба.



Палмер открыт к идее вернуться в родной Манчестер, и такую возможность ему может предложить "Юнайтед", однако в данный момент боссы "Челси" считают Коула, чей контракт рассчитан до 2033 года, "неприкасаемым".