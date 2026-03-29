Каземиро договаривается с "Интер Майами"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро начал переговоры о переходе в "Интер Майами" из МЛС.

Как известно, в конце сезона у Каземиро истекает контракт с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю, и 34-летний игрок сборной Бразилии станет свободным агентом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, представители Каземиро уже ведут переговоры с "Интер Майами", совладельцем которого является бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм.



Каземиро привлекают амбиции "Интер Майами", возможность играть бок о бок с Лионелем Месси и жить в солнечной Флориде, однако многое зависит от финансовой составляющей.



Каземиро в любом случае ожидает получить больше предложений из Европы и Саудовской Аравии.