Полузащитник "Манчестер Сити" Родри обвинил медиа в искажении своих слов насчет готовности перейти в испанский "Реал".

Во время этого международного перерыва Родри дал интервью радиостанции Onda Cero, заявив, что хочет однажды вернуться в Ла Лигу и что не смог бы отказать "Реалу", целью которого на грядущее лето он считается.



Однако 29-летний игрок сборной Испании считает, что медиа вырвали его слова из контекста, словно проигнорировав его высказывание о том, что он счастлив в "Сити".



"Я привык к этому. Из интервью на 50 минут они вырезают, что хотят... Как бы то ни было, мне особо нечего добавить. Я тот человек, который говорит прямо. Интервью находится в доступе, и если вы хотите, вы можете прослушать его целиком, а не только отдельные отрывки" — цитирует Родри Daily Mirror.