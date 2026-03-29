Фердинанд: "Андерсон подходит МЮ по всем параметрам"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал свой клуб купить полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Андерсон считается одной из ведущих целей "Юнайтед" на замену Каземиро, который покидает "Олд Траффорд" свободным агентом в конце сезона.



Фердинанд считает, что Андерсон идеально подходит "Юнайтед", и 23-летний англичанин нравится Рио не только своими игровыми качествами.



"В начале сезона все только и говорили насчет Балеба, но кажется, что эти разговоры слегка поутихли из-за его формы. Кажется, что в лидеры выбился Эллиот Андерсон. Думаю, он замечательный игрок. Думаю, Эллиот Андерсон не только является игроком правильного типа, но и обладает правильным характером. Думаю, он стал бы хорошим дополнением к команде".



"Я просто думаю, что полузащите "Юнайтед" нужен разносторонний игрок, который может покрывать большое расстояние, который динамичен, крепок, силен и может вести команду за собой. Прямо сейчас Андерсон подходит по всем параметрам. Но я думаю, есть еще несколько молодых парней, которых я пока не буду упоминать, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь другой вышел на этот след", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.