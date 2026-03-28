Тухель назвал место Магуайра в иерархии центральных защитников сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" является его только пятым выбором на позиции центрального защитника.

В минувшую пятницу против Уругвая Магуайр сыграл за сборную Англии впервые с сентября 2024. Харри был одним из лучших на поле в этом товарищеском матче (1:1).



Однако Магуайр был приглашен Тухелем лишь из-за обилия травм и возможности вызвать сразу 35 игроков. Томас по-прежнему котирует выше Эзри Конса, Марка Гехи, Трево Чалобу и даже Джона Стоунса.



"Я не изменил свое мнение, но я вижу других игроков, которых мне бы понравилось увидеть в старте у нас. Я вижу других игроков, которые обладают другим профилем и находятся впереди".



"Я рассматриваю Эзри Конса впереди него, я рассматриваю Марка Гехи впереди него. Это не секрет. Я рассматривают Трево Чалобу впереди него — благодаря своему уровню мобильности он слегка впереди".



"А также Джона Стоунса, но у него были травмы, поэтому нам нужно был вызвать его и посмотреть на него".



"Мне нужно было увидеться с Харри лично, чтобы посмотреть, как он поведет себя в группе. Будет интересно это сейчас увидеть".



"Он останется с нами на матч во вторник. Как я уже говорил, мы ценим его, и он может быть очень важен на турнире, на стадии на вылет, когда нужно оборонять преимущество или при подачах с фланга, вбросах аута, стандартах".



"У нас много травм. Кого еще мне было вызывать в центр обороны?" — цитирует Тухеля Evening Standard.