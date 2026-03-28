"Байер" задумывается о приглашении Хюрцелера
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер может получить приглашение из леверкузенского "Байера".
Как сообщает Football Insider, боссы "Байера" находятся под большим впечатлением от работы Хюрцелера в "Брайтоне" на протяжении двух последних сезонов.
И если "Байер" решит попрощаться со своим нынешним наставником Каспером Юльманном по окончании этого непростого сезона, то 33-летний Хюрцелер, самый молодой тренер Премьер-Лиги, будет занимать высокое место в списке ему на замену.
Хюрцелер вызывает настоящий ажиотаж среди клубов Бундеслиги, проявив себя с лучшей стороны еще до "Брайтона", во время своих 18 месяцев работы в "Санкт-Паули".
28.03.2026 21:00
