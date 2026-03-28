Дайч высмеял слухи насчет "Тоттенхэма"

Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Шон Дайч высмеял слухи о том, что он может получить работу в "Тоттенхэме".

На днях издание The Telegraph сообщило, что владельцы "Тоттенхэма" готовы назначить Дайча, если не смогут переубедить Роберто Де Дзерби, который не хочет браться за работу до окончания сезона.



Эти новости застали Дайча врасплох, когда он наслаждался пивом в одном из пабов Лондона. Шон уверяет, что у него не было контактов с "Тоттенхэмом".



"Это великолепно! Честно говоря, я был в пабе поблизости со своим домом. И один парень там говорит: "О, говорят, ты ведешь переговоры с "Тоттенхэмом". Я ему ответил: "Ну, я сижу напротив тебя с пинтой "Гиннесса", так что это маловероятно".



"Я сказал: "Это крайне маловероятно, только если ты не работаешь на "Тоттенхэм", а они не приехали в паб за пинтой "Гиннесса"!



"Я сказал: "Нет, я не ведут переговоров. Я с тобой, приятель". А также я на радио. Вот чем я занят", — поведал Дайч talkSPORT.