"Бавария" не будет вступать в борьбу с "Ливерпулем" за Диоманде

"Бавария" не собирается вступать в борьбу с "Ливерпулем" за нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

Sky Sport Germany может подтвердить, что Диоманде входит в топ-3 целей "Ливерпуля" на замену Мохамеду Салаху, покидающему мерсисайдский клуб в конце сезона.



На фоне растущего интереса к Диаоманде "РБ Лейпциг" оценил свою восходящую звезду в 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), но для "Баварии" это чересчур.



Поэтому переход Диоманде в "Баварию" более не выглядит реалистичным, однако еще предстоит увидеть, готов ли "Ливерпуль" раскошелиться на 19-летнего ивуарийца.