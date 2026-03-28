"Пэлас" готов подобрать Росеньора

Лиам Росеньор "Кристал Пэлас" готов подобрать тренера Лиама Росеньора, если от услуг того откажется "Челси".

"Челси" проиграл все четыре последних матча, включая оба против ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов с общим счетом 2:8, из-за чего Росеньор оказался под серьезным давлением.

Согласно слухам, владельцы "Челси" по-прежнему верят в Росеньора, однако руководство едва ли сможет бездействовать, если "синие" провалят концовку сезона, а фанаты отвернутся от Лиама.

Если Росеньор вдруг окажется не у дел, "Пэлас" будет готов предложить 41-летнему англичанину возможность немедленно вернуться к работе в Премьер-Лиге, сообщает Football Insider.

"Пэлас" как раз находится в поисках замены для Оливера Гласнера, который покидает клуб в конце сезона.





Кристал Пэлас, Росеньор, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 250

  1. hunter022 28.03.2026 17:22 # hunter022
    Вот только руководство Челси его не отпустит, даже если его придется сместить с должности ГТ Лиама оставят в качестве маскота на мосту, пожизненное рабство у него...

  2. standard 28.03.2026 17:09 # standard
    пусть платят неустойку и забирают. так уж и быть.

