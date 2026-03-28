"Пэлас" готов подобрать Росеньора

"Кристал Пэлас" готов подобрать тренера Лиама Росеньора, если от услуг того откажется "Челси".

"Челси" проиграл все четыре последних матча, включая оба против ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов с общим счетом 2:8, из-за чего Росеньор оказался под серьезным давлением.



Согласно слухам, владельцы "Челси" по-прежнему верят в Росеньора, однако руководство едва ли сможет бездействовать, если "синие" провалят концовку сезона, а фанаты отвернутся от Лиама.



Если Росеньор вдруг окажется не у дел, "Пэлас" будет готов предложить 41-летнему англичанину возможность немедленно вернуться к работе в Премьер-Лиге, сообщает Football Insider.



"Пэлас" как раз находится в поисках замены для Оливера Гласнера, который покидает клуб в конце сезона.