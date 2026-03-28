Уортон ожидает, что покинет "Пэлас" летом

Полузащитник Адам Уортон ожидает, что этот сезон станет его последним за "Кристал Пэлас".

Уортон добился впечатляющего прогресса с момента своего перехода из "Блэкберна" в 2024 году. Адам завоевал с "Пэлас" Кубок Англии и стал вызываться в сборную Англии.



Теперь 22-летний полузащитник готов сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в клуб, который даст ему возможность выступать в Лиге Чемпионов, утверждает The Sun.



Уортон является одной из ключевых целей "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, наряду с Сандро Тонали из "Ньюкасла" и Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест".



В свое время "Пэлас" продал Майкла Олисе и Эберечи Эзе за 60 и 67.5 млн. фунтов, соответственно, и за Уортона "орлы" надеются выручить примерно такую же сумму.