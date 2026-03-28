"Ливерпуль" обдумывает покупку Вушковича

"Ливерпуль" обдумывает приобретение защитника немецкого "Гамбурга" Луки Вушковича, который принадлежит "Тоттенхэму".

"Тоттенхэм" согласовал приобретение Вушковича у "Хайдука" еще в 2023 году, а прошлым летом Лука, наконец, официально присоединился к "шпорам", после чего был отправлен в аренду в "Гамбург".



19-летний хорват великолепно освоился в "Гамбурге", отметившись 24 появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги.



Своей игрой Вушкович привлек внимание ряда европейских клубов, включая "Барселону" и "Реал". Но побороться за Луку также готов и "Ливерпуль", утверждает Bild.



"Ливерпуль" рассматривает Вушковича в качестве замены для Ибраимы Конате, чей контракт истекает в конце сезона.



Вушкович едва ли вернется в "Тоттенхэм", потому что в следующем сезоне хочет играть в Лиге Чемпионов.