Робертсон примет решение до ЧМ-2026

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что собирается прояснить свое будущее до Чемпионата Мира грядущим летом.

В этом сезоне Робертсон уже не является твердым игроком основы, и Энди еще в январе едва не покинул "Ливерпуль", когда его пытался заполучить "Тоттенхэм".

Контракт Робертсона истекает в конце июня, и 32-летний капитан сборной Шотландии хочет закрыть вопрос со своим будущим в остатке сезона.

"Да, я определенно приму решение до Чемпионата Мира. Я собираюсь определиться до наступления лета, я всегда чувствовал, что не хочу, чтобы это давило на меня. Думаю, это важно. Не думаю, что кто-либо хочет этого".

"Если твой контракт истекает, если ты собираешься подписать новый контракт или что-либо еще, ты всегда хочешь уладить это до большого турнира. Я всегда стремился к этому и был последователен в этом отношении. Остается только восемь или девять недель, поэтому теперь я сяду со своей семьей и посмотрю, чего мы хотим", – цитирует Робертсона Daily Mirror.





Дата 28.03.2026 13:00

