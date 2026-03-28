Владельцы "Ньюкасла" исключают продажу клуба

Суверенный фонд Саудовской Аравии не собирается продавать "Ньюкасл".

Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет "Ньюкаслом" с 2021 года, однако в последнее время появились слухи о том, что инвесторы с Ближнего Востока потеряли интерес к клубу с "Сент-Джеймс Парк" и готовы его продать.



Однако Daily Mail опровергает эту информацию, ссылаясь на близкие к Суверенному фонду Саудовской Аравии источники. "Ньюкасл" не продается, и никаких изменений в этом плане не ожидается.



Что касается впечатления о нежелании владельцев тратиться на "Ньюкасл", то это изменится только после того, как саудовцы решат вопрос с новым стадионом и новой тренировочной базой. Пока этого не произойдет, лучшие игроки "сорок" вроде Сандро Тонали будут помышлять об уходе.