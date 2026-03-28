Бекхэм взял бы Трента на ЧМ-2026

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель должен взять защитника "Реала" Трента Александер-Арнольда на Чемпионат Мира.

Трент не был вызван в английскую сборную в этот международный перерыв, а свой последний матч за национальную команду сыграл еще в июне прошлого года.



Однако Бекхэм убежден, что Трент все еще может попасть на ЧМ-2026, и Дэвид даже сравнивает экс-игрока "Ливерпуля" с легендой "Реала".



"Поэтому я и не являюсь тренером сборной Англии, мне не нужно принимать эти решения!"



"Но я являюсь огромным поклонником Трента, я обожаю Трента как игрока. За все эти годы, когда он был в "Ливерпуле", когда он был в Мадриде, когда он играл за сборную Англии, я столь много раз слышал: "Ну, он обороняется не так хорошо, как атакует".



"Ну, иногда нужно смириться с этим... Роберто Карлос был невероятным защитником, но он также невероятно атаковал. Он всегда ходил вперед, и нам приходилось страховать его, так что такие вещи ожидаемы".



"Взял бы я Трента на Чемпионат Мира? Мне было бы очень сложно не взять игрока вроде Трента. Но, кажется, Томас сказал, что в данный момент Трент находится позади других игроков".



"Он сказал "в данный момент", так что это может измениться. Очень скоро предстоит определиться с окончательной заявкой, но я все равно думаю, что Томас задумывается о включении Трента", — цитирует Бекхэма talkSPORT.