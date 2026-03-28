Клопп объяснил, как "Ливерпуль" сможет справиться с потерей Салаха

Экс-наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, как "красные" смогут справиться с потерей нападающего Мохамеда Салаха.

В минувший понедельник Салах анонсировал свой уход из "Ливерпуля", а значит следующий сезон будет первым с 2016 года, который "красные" начнут без Мохамеда.



Салах является третьим лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории с 255 голами, поэтому, как предупреждает Клопп, просто взять другого игрока на место Мохамеда и играть по-старому не получится.



"Да, игроки этого особого вида незаменимы. Это всегда так. Возникнет пустота, которую кто-то заполнит".



"У него нелепо высокие показатели как для вингера. Да и практически никакой нападающий не сравнится с ним. Так уж получилось. Поэтому, если это невозможно, зачем пытаться?"



"Я не в той роли, чтобы советовать кому-либо. Просто пригласите игроков и играйте в того рода футбол, который может принести успех. На этом практически все", — сообщил Клопп BBC.