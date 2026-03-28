Англичане упустили победу против Уругвая
Сборная Англии пропустила ответный гол с пенальти в компенсированное время и не смогла одержать победу в товарищеском матче против Уругвая — 1:1.
Защищать ворота "трех львов" было доверено Джеймсу Траффорду, который вместе с Джеймсом Гарнером дебютировал за национальную команду. Пару центральных защитников составили Фикайо Томори и Харри Магуайр, Фил Фоден расположился на позиции плеймейкера.
Хозяева "Уэмбли" сразу взяли инициативу в свои руки, но гости надежно оборонялись и не позволяли сопернику создавать моменты.
Поэтому первый тайм получился довольно скучным. Едва ли не единственный опасный момент возник на 19-й минуте, когда Доминик Соланке пробивал с рикошетом с границы штрафной, но голкипер уругвайцев Фернандо Муслера остановил мяч.
Первый тайм оказался омрачен для англичан травмой Нони Мадуэке, вместо которого в игру вступил Джаррод Боуэн.
Во втором тайме игра не изменилась. Было много борьбы, но мало зрелища. Моменты отсутствовали до 71-й минуты, когда Коул Палмер навесил со штрафного, а Доминик Калверт-Левин пробил головой, но слегка не попал в створ.
На 81-й минуте счет все-таки был открыт. После розыгрыша углового и сейва Муслеры мяч отскочил к дальней штанге, где вышедший на замену Бен Уайт помог снаряду пересечь линию ворот — 1:0.
Но Уругваю удалось отыграться в компенсированное время, когда Федерико Вальверде реализовал пенальти, назначенный за фол Уайта — 1:1.
Матч получился довольно унылым и скудным на моменты, но товарищеской игра не была. Англичане столкнулись с зубастым и дисциплинированным соперником, который использовал свой единственный шанс.
Сборная Англии — сборная Уругвая — 1:1 (0:0)
Голы: Уайт 81 — Вальверде 90 (пен).
Сборная Англии: Траффорд, Ливраменто, Томори (Уайт 69), Магуайр, Спенс (Холл 69), Хендерсон (Уортон 45), Гарнер (Майну 69), Фоден (Палмер 56), Мадуэке (Боуэн 38), Рэшфорд (Барнс 69), Соланке (Калверт-Левин 56).
Сборная Уругвая: Муслера, Варела, Рональд Араухо, Оливера (Санабрия 88), Пикерес (Хименес 16), Угарте (Мартинес 88), Вальверде, Де Арраскаэта (Нуньес 88), Каноббио (Родригес 87), Максимилиано Араухо (Пельистри 64), Агирре (Виньяс 64).
Предупреждения: Уайт — Угарте.
28.03.2026 00:55
