"Лестер" отчитался об убытке в 71 млн. фунтов за прошлый сезон

"Лестер" отчитался об убытке в 71.1 млн. фунтов, до вычета налогов, за сезон 2024/25, проведенный в Премьер-Лиге.

Таким образом, как отмечает BBC, суммарные убытки "Лестера" за трехлетний период, в течение которого "лисы" курсировали между Премьер-Лигой и Чемпионшипом, превысили 180 млн. фунтов.



И хотя эта сумма значительно превышает допустимый лимит в 83 млн. фунтов, в "Лестере" уверены, что избегут дополнительных санкций за нарушения правил финансового фейр-плей. В том числе потому, что часть денег была потрачена клубом на инфраструктуру, женский футбол и развитие молодежи.



Ранее в этом сезоне Футбольная Лига уже сняла шесть очков с "Лестера" в Чемпионшипе за нарушения правил ФФП, и сейчас "лисы" ведут отчаянную борьбу, чтобы сразу не вылететь в Лигу Один.