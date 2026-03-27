Клопп считает, что Салах сможет играть до 40 лет

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что спад нападающего Мохамеда Салаха в этом сезоне не связан с возрастом.

Этот сезон 33-летний Салах Салах проводит заметно слабее, нежели предыдущие, что зачастую объясняют общими проблемами команды, расслабленностью после подписания нового контракта или старением Мохамеда.



Однако Клопп убежден, что возраст здесь не при чем, и Салах, покидающий "Ливерпуль" в конце сезона, может играть до 40 лет.



"Салах — невероятный профессионал. Он установил совершенно новые стандарты для профессионального футболиста — в том плане, насколько упорно ты трудишься, как много ты вкладываешься в восстановление и все остальное".



"Теперь он уходит, но я бы не удивился, если он отыграет еще шесть или семь лет".



"Мне грустно, но он величайший игрок всех времен, вне всяких сомнений, и я горжусь, что был частью его карьеры", — сообщил Клопп BBC.