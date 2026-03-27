"Эвертон" готов заплатить "Манчестер Сити" около 20 миллионов фунтов за вингера Джека Грилиша.

Этот сезон, на который "Эвертон" арендовал Грилиша у "Сити", был досрочно завершен для Джека в январе, когда экс-капитан "Астон Виллы" получил перелом стопы.



До своей травмы Грилиш забил два гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за "Эвертон", сделав достаточно, чтобы "ириски" захотели его сохранить.



Сам Грилиш заинтересован в том, чтобы остаться в "Эвертоне", поэтому после окончания сезона "ириски" предпримут попытку согласовать постоянный трансфер 30-летнего англичанина.



Сезон аренды Грилиша, включая зарплату, обошелся "Эвертону" в 10 млн. фунтов, и в данный момент "ириски" оценивают Джека в 20 млн. фунтов.



Другое амбициозной трансферной целью "Эвертона" на лето i Paper называет защитника "Арсенала" Бена Уайта. "Ириски" значительно повысят свою привлекательность, если попадут в еврокубки.