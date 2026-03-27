Владелец "Сан-Диего" подтвердил интерес к Салаху

Владелец "Сан-Диего" из МЛС Мохамед Мансур подтвердил свой интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

В конце сезона Салах покидает "Ливерпуль", причем "красные" согласились отпустить 33-летнего египтянина безо всякой компенсации.



Прежде всего Салаха сватают в Саудовскую Аравию, однако Мансур, чей клуб был основан в 2023 году, а в прошлом сезоне дебютировал в МЛС, готов предложить тезке альтернативу.



"Думается, любая команда в мире была бы заинтересована в нем. Он отличный игрок, отличный профессионал, он поддерживает свой атлетизм и профессионализм".



"Но мы управляем футбольным клубом "Сан-Диего", как и любым другим бизнесом, с помощью ответственных людей".



"У нас есть Тайлер Хипс, отличный спортивный директор. У нас есть Майки Варас, отличный тренер. Они и решат такого рода вещи".



"Конечно, нам нужно посмотреть, как он подходит для нашего игрового стиля".



"Он добился удивительных вещей в "Ливерпуле". Вы можете отправиться куда угодно на Ближнем Востоке, не только в Египет, и увидеть там футболки с именем Мо Салаха на спине. Он игрок мирового уровня".



"Для меня как для египтянина — у меня египетское происхождение, хотя теперь я британский подданный, чем тоже горжусь — имеет большое значение, когда я вижу, как кто-то поддерживает такой уровень профессионализма".



"Конечно, для меня было бы честью заполучить кого-нибудь вроде него, я был бы рад этому. Но это корпоративное решение. Это решение зависит от бизнеса и от соответствия нашему стилю игры", — сообщил Мансур talkSPORT.