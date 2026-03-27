"Тоттенхэм" задумывается о приглашении Дайча

"Тоттенхэм" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Ноттингем Форест" Шона Дайча.

При своем временном тренере Игоре Тудоре "Тоттенхэм" набрал единственное очко из 18 возможных в Премьер-Лиге, оказавшись всего в одном балле от зоны вылета.



Свой следующий матч "Тоттенхэм" проведет 12 апреля против "Сандерленда", однако The Telegraph ожидает, что решение по Тудору будет принято до ближайшего понедельника.



Целью номер один "Тоттенхэма" на замену Тудору остается Роберто Де Дзерби, однако тот не хочет браться за работу немедленно и предпочитает подождать до лета.



Если переубедить Де Дзерби не удастся, "Тоттенхэм" может обратиться за помощью к Дайчу, который обладает большим опытом борьбы за выживание в Премьер-Лиге.



Правда, Дайч тоже не горит желанием подписывать контракт всего на несколько матчей.



Добавим, Дайч находится без работы после своего увольнения из "Форест" 12 февраля — за день до назначения Тудора в "Тоттенхэме".