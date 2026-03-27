"Эвертон" предложит Мойесу новый контракт

"Эвертон" планирует предложить новый контракт своему главному тренеру Дэвиду Мойесу грядущим летом.

Мойес заключил контракт на два с половиной года, когда пришел на место Шона Дайча в январе прошлого года. На тот момент "ириски" находились в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



В данный момент "Эвертон" располагается на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в трех очках от зоны Лиги Чемпионов.



Как отмечает The Guardian, изначально владельцы "Эвертона" из Friedkin Group рассматривали возвращение Мойеса как временную меру, однако Дэвиду удалось их переубедить.



Теперь владельцы считают, что Мойес — правильный человек, чтобы вести "Эвертон" вперед, и клуб собирается это подтвердить с помощью нового контракта для Дэвида и летних трансферов.



Стороны пока не сели за стол переговоров — процесс согласования нового контракта начнется только летом, однако в "Эвертоне" уверены, что 62-летний шотландец захочет продлить свое пребывание в мерсисайдском клубе.