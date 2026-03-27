"Эвертон" предложит Мойесу новый контракт
"Эвертон" планирует предложить новый контракт своему главному тренеру Дэвиду Мойесу грядущим летом.
Мойес заключил контракт на два с половиной года, когда пришел на место Шона Дайча в январе прошлого года. На тот момент "ириски" находились в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.
В данный момент "Эвертон" располагается на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в трех очках от зоны Лиги Чемпионов.
Как отмечает The Guardian, изначально владельцы "Эвертона" из Friedkin Group рассматривали возвращение Мойеса как временную меру, однако Дэвиду удалось их переубедить.
Теперь владельцы считают, что Мойес — правильный человек, чтобы вести "Эвертон" вперед, и клуб собирается это подтвердить с помощью нового контракта для Дэвида и летних трансферов.
Стороны пока не сели за стол переговоров — процесс согласования нового контракта начнется только летом, однако в "Эвертоне" уверены, что 62-летний шотландец захочет продлить свое пребывание в мерсисайдском клубе.
27.03.2026 17:00
Моейс - это Эвертон. Это его клуб всегда был.
Но удивляет как его ВестХэм выпер. Выиграть для клуба исторический кубок, сделать лучшей командой Европы, и просто уволить за временный спад команды. Ну ок. Только теперь эвертон в 3х очках от лиги Европы и наконец борется с Ливерпулем, а ВХЮ - на дне. А каким Эвертон был до Моеса? Наверное бы выживал сейчас. Класс тренера говорит о себе.
И жадность на статистику в моменте у владельцев, не готовых к долгосрочным решениям и поддержки своих людей даже в трудные моменты.
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий