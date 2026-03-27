Каземиро не пересмотрит свое решение об уходе из МЮ
Полузащитник Каземиро подтвердил, что его решение об уходе из "Манчестер Юнайтед" не будет пересмотрено.
"Юнайтед" еще два месяца назад объявил, что Каземиро покинет клуб свободным агентом в конце сезона.
С тех пор Каземиро набрал впечатляющую форму и помог "Юнайтед" подняться на третье место в Премьер-Лиге.
Во время поздней замены Каземиро против "Астон Виллы" 15 марта фанаты "Юнайтед" даже принялись скандировать "еще один год", однако 34-летний бразилец по-прежнему собирается уйти.
"Я по-прежнему получаю большое удовольствие (от игры за "Юнайтед"). Объявление уже сделано. Болельщики оказывают мне огромную поддержку".
"Но я правда считаю, что решение уже принято, и оно окончательное. Прямо сейчас я наслаждаюсь жизнью. Убежден, в этих заключительных матчах за "Манчестер Юнайтед" будут эмоциональные моменты", — цитирует Каземиро The Athletic.
27.03.2026 16:00
