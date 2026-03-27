"Ливерпуль" следит за Франсишку Консейсау
"Ливерпуль" рассматривает нападающего итальянского "Ювентуса" Франсишку Консейсау на роль преемника для Мохамеда Салаха.
На этой неделе Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона, за год до истечения своего контракта.
По информации i Paper, "Ливерпуль" также может попрощаться с Коди Гакпо, для которого этот сезон складывается непросто.
Поэтому летом "Ливерпуль" собирается пригласить сразу двух новичков в атаку. Одним может стать игрок с громким именем и опытом выступлений в Премьер-Лиге, другим — более молодой, на перспективу.
Как раз под вторую категорию подходит 23-летний Консейсау, который, как ожидается, будет исполнять важную роль в сборной Португалии на Чемпионате Мира грядущим летом.
Из-за проблем со здоровьем Консейсау неважно начал этот сезон, но в последние месяцы набрал форму и своей игрой привлек внимание ряда больших европейских клубов.
В данный момент Консейсау, совершивший три результативных действия в четырех последних матчах Серии А, оценивается в 52 миллиона фунтов, а фактор ЧМ-2026 может заставить "Ливерпуль" попытаться согласовать сделку поскорее, пока Франсишку не подорожал.
27.03.2026 14:00
Рэшфорда им!
