Владельцы "Ливерпуля" по-прежнему поддерживают Слота

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group по-прежнему поддерживают Арне Слота, несмотря на растущее внешнее давление на главного тренера.

В прошлый уикенд "Ливерпуль" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, в концовке которого "красные" лишь пытаются попасть в топ-5.



Многие болельщики "Ливерпуля" открыто выражают свое недовольство Слотом, однако владельцы клуба ведут себя гораздо терпеливее, утверждает The Athletic.



Владельцы с пониманием относятся к тем проблемам, с которыми столкнулся Слот в этом сезоне. Это и нарушенная предсезонная подготовка, и эпидемия травм, и затяжная адаптация новичков, и резкий спад формы Мохамеда Салаха.



Однако гарантий, что Слот будет тренировать "Ливерпуль" и в следующем сезоне, быть не может.



Если "Ливерпуль" разочаровывающим образом проведет концовку этого сезона, а болельщики окончательно отвернутся от Слота, у владельцев может не остаться иного выбора, кроме как вмешаться.