Владельцы "Ливерпуля" по-прежнему поддерживают Слота
Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group по-прежнему поддерживают Арне Слота, несмотря на растущее внешнее давление на главного тренера.
В прошлый уикенд "Ливерпуль" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, в концовке которого "красные" лишь пытаются попасть в топ-5.
Многие болельщики "Ливерпуля" открыто выражают свое недовольство Слотом, однако владельцы клуба ведут себя гораздо терпеливее, утверждает The Athletic.
Владельцы с пониманием относятся к тем проблемам, с которыми столкнулся Слот в этом сезоне. Это и нарушенная предсезонная подготовка, и эпидемия травм, и затяжная адаптация новичков, и резкий спад формы Мохамеда Салаха.
Однако гарантий, что Слот будет тренировать "Ливерпуль" и в следующем сезоне, быть не может.
Если "Ливерпуль" разочаровывающим образом проведет концовку этого сезона, а болельщики окончательно отвернутся от Слота, у владельцев может не остаться иного выбора, кроме как вмешаться.
27.03.2026 13:00
Правильно. Единственный тренер, который выиграл АПЛ за всю историю лузерки. А что там Клопп великий выиграл? Картонные 0,5 АПЛ? Арне взял АПЛ и сделал это с середняком, такого больше никогда не будет в истории колбасы
Сливать тренера, который выиграл лигу, и сейчас идет в верхней части таблицы - это модно и дорого. Весь мир стал одноразым.
Все комментарии к этой новости
