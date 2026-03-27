Ливерпуль" может подписать двух вингеров летом
"Ливерпуль" может подписать сразу двух вингеров грядущим летом.
"Ливерпуль" находится в поисках нового левого вингера с момента ухода Луиса Диаса в "Баварию" прошлым летом.
Но теперь "Ливерпулю" нужен и правый вингер, потому что Мохамед Салах принял решение покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона.
Журналист Бен Джейкоб утверждает, что реалистичной целью для "Ливерпуля" является Ян Диоманде, которого также хотят "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
"РБ Лейпциг" оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), но заинтересованные клубы уверены, что для заключения сделки по Диоманде хватит суммы меньше.
"Ливерпуль" также может возобновить свой интерес к Энтони Гордону, которого едва не приобрел у "Ньюкасла" летом 2024.
Джейкоб опровергает интерес "Ливерпуля" к Франсишку Консейсау из "Ювентуса", а вот заполучить Майкла Олисе из "Баварии", Брадли Барколя с Хвичей Кварацхелией из ПСЖ не представляется возможным.
"Ливерпуль" также может задуматься о приглашении универсального атакующего игрока, способного сыграть на фланге. На эту роль идеально бы подошел Морган Роджерс из "Астон Виллы", и "красные" следят за ситуацией вокруг игрока сборной Англии.
27.03.2026 09:00
о5 портовые без гроша в кармане будут бороться за 4ку АПЛ
