Ливерпуль" может подписать двух вингеров летом

"Ливерпуль" может подписать сразу двух вингеров грядущим летом.

"Ливерпуль" находится в поисках нового левого вингера с момента ухода Луиса Диаса в "Баварию" прошлым летом.



Но теперь "Ливерпулю" нужен и правый вингер, потому что Мохамед Салах принял решение покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона.



Журналист Бен Джейкоб утверждает, что реалистичной целью для "Ливерпуля" является Ян Диоманде, которого также хотят "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".



"РБ Лейпциг" оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), но заинтересованные клубы уверены, что для заключения сделки по Диоманде хватит суммы меньше.



"Ливерпуль" также может возобновить свой интерес к Энтони Гордону, которого едва не приобрел у "Ньюкасла" летом 2024.



Джейкоб опровергает интерес "Ливерпуля" к Франсишку Консейсау из "Ювентуса", а вот заполучить Майкла Олисе из "Баварии", Брадли Барколя с Хвичей Кварацхелией из ПСЖ не представляется возможным.



"Ливерпуль" также может задуматься о приглашении универсального атакующего игрока, способного сыграть на фланге. На эту роль идеально бы подошел Морган Роджерс из "Астон Виллы", и "красные" следят за ситуацией вокруг игрока сборной Англии.