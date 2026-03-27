Анонс матча Англия — Уругвай

В пятницу, 27 марта, сборная Англии проведет на "Уэмбли" товарищеский матч против Уругвая.

Англичане со 100-процентным результатом преодолели отборочный турнир, что позволило их главному тренеру Томасу Тухелю получить новый контракт, и теперь начинают подготовку непосредственно к Чемпионату Мира 2026 года.



Уругвай, занимающий 17-е место в рейтинге сборных ФИФА, станет первым из четырех товарищеских матчей англичан перед ЧМ-2026.



За свою историю уругвайцы дважды выигрывали Чемпионат Мира, заняв четвертое место на в 2010, достигнув 1/4 финала в 2018 и не сумев выйти из группы в 2022.



Во главе сборной Уругвая находится Марсело Бьелса, тренировавший в Англии "Лидс" с 2018 по 22022 год.



- Это будет первая встреча между Англией и Уругваем с Чемпионата Мира 2014 года, где родоначальники футбола были побеждены 2:1 и вылетели из турнира со своим тренером Роем Ходжсоном.



- Англия выиграла лишь 27% своих матчей против Уругвая (3 из 11) — хуже показатель только против Бразилии (15%, 4 из 27) и Румынии (25%, 3 из 12) среди сборных, с которыми было проведено минимум 10 встреч.



- Два из четырех предыдущих матчей Англии и Уругвая на "Уэмбли" завершились со счетом 0:2 (ЧМ-1966 и товарищеский в 1955).



- Англия выиграла лишь два из 11 последних матчей против сборных из Южной Америки (5 ничьих, 4 поражения), одолев Бразилию в феврале 2013 и Перу в мае 2014.



- Англия оформила 11 "клин-шитов" в 12 последних матчах, лишь пропустив от Сенегала в июне 2025 (поражение 1:3).



- Уругвая проиграл свой последний матч, уступив США со счетом 5:1, и рискует оформить два поражения подряд впервые с ноября 2021.



- Англия выигрывала свой первый матч 11 раз в 13 предыдущих годах (2 поражения).



- Марсело Бьелса как тренер проведет свой третий матч против Англии, сыграв вничью 0:0 в феврале 2021 и потерпев поражение 0:1 на ЧМ-2002 со сборной Аргентины.



- Капитан англичан Харри Кейн забил 10 голов в своих 10 последних матчах за Англию.



Дин Хендерсон, Дэн Берн, Марк Гехи, Эзри Конса, Нико О'Райли, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Морган Роджерс, Энтони Гордон, Харри Кейн и Букайо Сака присоединятся к сборной Англии только перед матчем против Японии. На игровые минуты могут рассчитывать Харри Магуайр, Джон Стоунс, Кобби Майну, Адам Уортон и Джуд Беллингем. Джарелл Куанса, Эберечи Эзе и Харви Барнс национальной команде не помогут из-за травм.



Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45