"Сити" обсудит новый контракт с Родри

"Манчестер Сити" планирует обсудить со своим полузащитником Родри новый контракт.

Ранее днем в медиа распространилось высказывание Родри о том, что он не смог бы отказать "Реалу", куда его настойчиво сватают в последнее время.



После окончания этого сезона у Родри останется только один год по контракту, и это могло бы стать подходящим моментом для продажи 29-летнего игрока сборной Испании.



Однако talkSPORT утверждает, что "Сити" не только не помышляет о расставании с Родри, но и хочет продлить с ним сотрудничество.



Предыдущие планы "Сити" обсудить новый контракт были поставлены на паузу серьезной травмой колена, полученной Родри в сентябре 2024, однако сейчас полузащитник близок к возвращению в свою лучшую форму, и клуб готов возобновить переговоры.



Добавим, Родри выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2019 году, в течение этого времени завоевав 11 трофеев с "горожанами".