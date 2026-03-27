"Сити" обсудит новый контракт с Родри

Родри "Манчестер Сити" планирует обсудить со своим полузащитником Родри новый контракт.

Ранее днем в медиа распространилось высказывание Родри о том, что он не смог бы отказать "Реалу", куда его настойчиво сватают в последнее время.

После окончания этого сезона у Родри останется только один год по контракту, и это могло бы стать подходящим моментом для продажи 29-летнего игрока сборной Испании.

Однако talkSPORT утверждает, что "Сити" не только не помышляет о расставании с Родри, но и хочет продлить с ним сотрудничество.

Предыдущие планы "Сити" обсудить новый контракт были поставлены на паузу серьезной травмой колена, полученной Родри в сентябре 2024, однако сейчас полузащитник близок к возвращению в свою лучшую форму, и клуб готов возобновить переговоры.

Добавим, Родри выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2019 году, в течение этого времени завоевав 11 трофеев с "горожанами".





Дата 27.03.2026 00:05

