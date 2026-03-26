Бывший коллега ожидает, что Гвардиола покинет "Сити" в конце сезона

Бывший спортивный директор немецкой "Баварии" Матиас Заммер уверен, что Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера "Манчестер Сити" в конце сезона.

Контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до 2027 года, однако в последнее время ходят упорные слухи, что Хосеп уйдет уже в конце этого сезона.



В прошлый уикенд Гвардиола отпраздновал с "Сити" завоевание Кубка Англии, однако Заммеру кажется, что его бывший коллега должен сделать перерыв от футбола, чтобы восстановить свою энергию.



"Ну, во-первых, я был очень рад за него. Мы работали вместе на протяжении трех замечательных лет, и это было очень, очень хорошо".



"Думаю, я довольно хорошо его понимаю по его выражению лица, его жестам, его глазам и его манере говорить".



"Когда я смотрю на его лицо, мое внутреннее чувство говорит, что что-то не так".



"Мне достаточно посмотреть на его глаза, его лицо и прочие вещи. Тебе не нужно объяснять непонимающим людям, что с тобой происходит и почему ты не можешь постоянно побеждать. Я бы посоветовал ему сделать передышку", — цитирует Заммера Daily Mirror.