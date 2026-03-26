Клопп высказался насчет ухода Салаха из "Ливерпуля"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Мохамеда Салаха уйти из мерсисайдского клуба.

Именно при Клоппе в 2017 году Салах прибыл в "Ливерпуль", заслужив репутацию одного из величайших игроков в истории клуба с "Энфилда".



В конце сезона Салах покидает "Ливерпуль", и Клопп надеется, что болельщики проводят 33-летнего египтянина, как и подобает легенде.



"Надеюсь, он сможет успешно провести остаток сезона. Мы переписывались вчера вечером, и я правда надеюсь, что он насладится остатком сезона, но я знаю, что Мо может наслаждаться, только выигрывая футбольные матчи и забивая голы".



"Я правда надеюсь, что в последнем матче все вы будете улыбаться, будете счастливы и благодарны за то, что мы стали частью одной из самых невероятных карьер. Это невероятно, откуда он вышел, что преодолел и что дал нам".



"Когда работаешь с ним, твое мнение о нем не может быть еще выше. У него непревзойденные показатели результативности. Возможно, мы будем сидеть здесь через 10 лет, и Экитике побьет его рекорды, но это будет сложно. Один из величайших за все времена покидает клуб летом, и давайте посмотрим, куда он отправится дальше".



"Работать с ним было наслаждением, было вызовом, было упорной работой с обеих сторон, а отдача была невероятной. Я и представить не мог, что некоторые вещи будут возможны. Некоторые из его показателей, его выступлений никому и никогда не удастся повторить".



"Я уже оглядываюсь назад и не могу поверить, как нечто такое было возможно. Забитые им голы, его стабильность, желание и стремление становиться лучше и лучше", — сообщил Клопп The Anfield Wrap.