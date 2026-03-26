ПСЖ отдохнет между двумя матчами с "Ливерпулем"

Французская Лига 1 согласилась разгрузить календарь ПСЖ в преддверии матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

8 апреля ПСЖ примет на своем поле "Ливерпуль", а 14 апреля совершит ответный визит на "Энфилд".



Между двумя этими встречами с "Ливерпулем" у ПСЖ был назначен матч внутреннего чемпионата — выезд к занимающему второе место "Лансу" 11 апреля.



Однако по просьбе ПСЖ Лига 1 согласилась перенести этот матч на 13 мая. Аналогичная уступка была сделана для "Страсбура", который в четвертьфинале Лиги Конференций сразится с "Майнцем".



А вот "Ливерпулю" между двумя встречами с ПСЖ придется принять дома "Фулхэм" в рамках Премьер-Лиги.