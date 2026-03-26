ПСЖ отдохнет между двумя матчами с "Ливерпулем"
Французская Лига 1 согласилась разгрузить календарь ПСЖ в преддверии матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
8 апреля ПСЖ примет на своем поле "Ливерпуль", а 14 апреля совершит ответный визит на "Энфилд".
Между двумя этими встречами с "Ливерпулем" у ПСЖ был назначен матч внутреннего чемпионата — выезд к занимающему второе место "Лансу" 11 апреля.
Однако по просьбе ПСЖ Лига 1 согласилась перенести этот матч на 13 мая. Аналогичная уступка была сделана для "Страсбура", который в четвертьфинале Лиги Конференций сразится с "Майнцем".
А вот "Ливерпулю" между двумя встречами с ПСЖ придется принять дома "Фулхэм" в рамках Премьер-Лиги.
26.03.2026 19:00
