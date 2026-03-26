"Арсенал" следит за Гордоном и Кварацхелией

Энтони Гордон Энтони Гордон из "Ньюкасла" и Хвича Кварацхелия из ПСЖ находятся среди игроков, рассматриваемых "Арсеналом" для укрепления позиции левого вингера.

Грядущим летом "Арсенал" будет сосредоточен на точечных приобретениях высокого уровня, и левый вингер — одна из позиций, которые главный тренер Микель Артета и спортивный директор Андреа Берта определили как требующие усиления.

Сейчас на этой позиции у "Арсенала" есть Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли, однако у обоих остается один год по контракту, и по обоим "канониры" будут открыты к предложениям.

Если ПСЖ сделает Кварацхелию доступным для трансфера, насчет чего есть сомнения, то "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией других грандов в борьбе за новоиспеченного капитана сборной Грузии.

Что касается Гордона, то Энтони является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом непростом сезоне, совершив 20 результативных действий за "сорок" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и тоже будет стоить недешево.

А вот Родриго из "Реала" пропал с радара "Арсенала" после серьезной травмы колена, из-за которой он пропустит остаток сезона и Чемпионат Мира, сообщает Sky Sports.

Также "Арсенал" хочет пригласить центрального полузащитника и крайнего защитника в летнее трансферное окно, однако правила финансового фейр-плей также вынуждают "канониров" кого-нибудь продать.





Автор mihajlo   

Дата 26.03.2026 18:00

Просмотров: 408

  1. narcot 26.03.2026 19:06 # narcot
    10+13 в 39 матчах. это больше, чем у любого пидорнальца. как же карлик пёдор горит на ё6ыря своего :) с 2к16, когда трэш обоссал пидоров в первом же матче, не потушится



    26.03.2026 16:52 #
    gameboy

    Ну хуй знает, всем уже давно понятно что этот чел может только 1-2 месяца в сезон быть стабильным. В барсе за 40 матчей десятку положить - это дно статистика

    Его и барса не выкупить, и новый тренер МЮ ему шанса не даст. Тут дорога в условный КП или ВХЮ(если не вылетит) переходить
    (ответить)

    (ответить)

  2. narcot 26.03.2026 19:03 # narcot
    усть-луга до сих пор горит, всу потопили танкер с нефтью в чёрном море, а моя шлюшка мечтает получить 2 миллиарда из-за роста цен на нефть ;) УХИХИ

    (ответить)

  3. narcot 26.03.2026 19:01 # narcot
    ясно, куколды наблюдают))

    (ответить)

  4. hachidlo 26.03.2026 18:55 # hachidlo
    Бей
    Писькорку
    По носу
    Заплачет

    (ответить)

  5. narcot-legend 26.03.2026 18:46 # narcot-legend
    Эй манкурт обоссанный! Шо там по Купянску?))))

    (ответить)

  6. dembo 26.03.2026 18:38 # dembo
    клуб гандонов следит за гандоном

    все сходится , логично

    (ответить)

  7. gameboy 26.03.2026 18:12 # gameboy
    Да ты чё? Базару нет

    (ответить)

