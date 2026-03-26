"Арсенал" следит за Гордоном и Кварацхелией
Энтони Гордон из "Ньюкасла" и Хвича Кварацхелия из ПСЖ находятся среди игроков, рассматриваемых "Арсеналом" для укрепления позиции левого вингера.
Грядущим летом "Арсенал" будет сосредоточен на точечных приобретениях высокого уровня, и левый вингер — одна из позиций, которые главный тренер Микель Артета и спортивный директор Андреа Берта определили как требующие усиления.
Сейчас на этой позиции у "Арсенала" есть Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли, однако у обоих остается один год по контракту, и по обоим "канониры" будут открыты к предложениям.
Если ПСЖ сделает Кварацхелию доступным для трансфера, насчет чего есть сомнения, то "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией других грандов в борьбе за новоиспеченного капитана сборной Грузии.
Что касается Гордона, то Энтони является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом непростом сезоне, совершив 20 результативных действий за "сорок" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и тоже будет стоить недешево.
А вот Родриго из "Реала" пропал с радара "Арсенала" после серьезной травмы колена, из-за которой он пропустит остаток сезона и Чемпионат Мира, сообщает Sky Sports.
Также "Арсенал" хочет пригласить центрального полузащитника и крайнего защитника в летнее трансферное окно, однако правила финансового фейр-плей также вынуждают "канониров" кого-нибудь продать.
26.03.2026 18:00
