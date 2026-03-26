Мойес может получить 100 млн. фунтов на летние трансеры

Дэвид Мойес "Эвертон" готов выделить своему главному тренеру Дэвиду Мойесу 100 миллионов фунтов на летние трансферы в случае попадания в еврокубки.

На этот международный перерыв "Эвертон" ушел, занимая восьмое место в Премьер-Лиге. "Ириски" находятся всего в трех очках позади от своих соседей из "Ливерпуля", замыкающих топ-5.

Поэтому у "Эвертона" есть реальные шансы впервые с 2018 года попасть в еврокубки, и если это случится, владельцы клуба из Friedkin Group готовы оказать серьезную поддержку Мойесу на трансферном рынке.

"Эвертон" полон амбиций присоединиться к группе клубов вроде "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которым в последние годы удавалось квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

С этого сезона "Эвертон" выступает на своем новом стадионе "Хилл Дикинсон", поэтому каждый домашний матч в еврокубках, даже в Лиге Конференций, позволит клубу зарабатывать до 2 миллионов фунтов.





Автор mihajlo   

Дата 26.03.2026 14:00

Просмотров: 201

  1. glforevery 26.03.2026 14:02 # glforevery
    Он же в Вэст Хэме выиграл Лигу Конференций, верно?
    P.S. Магу из Ман Ю заберет)

