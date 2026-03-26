Магуайр объяснил провал Аморима в "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр объяснил провал главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".

После увольнения Аморима и назначения Майкла Кэррика "Юнайтед" выглядит совершенно другой командой, поднявшись на третье место в Премьер-Лиге.



Аморим упрямо пытался заставить "Юнайтед" играть по схеме с тремя защитника, однако Магуайр считает, что такой стиль просто не подходит имеющимся футболистам. При этом Харри уверен, что со своей философией Рубен обязательно преуспеет в другом клубе.



"Произошла смена тренера, и это помогло улучшить нашу форму и изменило нашу игровую схему. Когда играешь определенным образом, особенно в моем случае, когда я был средним из трех защитников, то это немного отличается от игры в четыре защитника. Должно быть, смена схемы сыграла свою роль, потому что прежде результаты были недостаточно хороши".



"Я не могу сказать ничего плохого насчет Рубена. Мне действительно нравится Рубен, и я думаю, он обладает отличными идеями. Идеями, которые просто не сработали в "Манчестер Юнайтед". Уверен, он продолжит тренировать и построит удивительную карьеру. Он, наверное, выиграет много, много футбольных матчей в своем следующем клубе".



"Здесь же у него просто не получилось и не сработало для нас, и я думаю, на нас, игроках, тоже лежит большая ответственность за это. Он вел клуб в определенном направлении, и я думаю, он заслуживает большой похвалы за это, потому что он создал хорошую, стойкую команду", — цитирует Магуайра The Guardian.