Родри признался, что не смог бы отказать "Реалу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что не смог бы отказать испанскому "Реалу".

Ранее в марте появилась информация, что "Реал" сделал Родри своей целью номер один на грядущее лето, надеясь заполучить 29-летнего соотечественника по сниженной цене из-за возраста и истекающего через год контракта.



По словам Родри, в данный момент он счастлив в "Сити" и сосредоточен на возвращении в свою лучшую форму, однако игрок сборной Испании не смог бы сказать "нет" "Реалу".



"Разумеется, я бы хотел вернуться в Ла Лигу. Там я начинал. Я по-прежнему слежу за ней — не так сильно, как прежде, но я по-прежнему слежу за ней".



"Также я должен признать, что Премьер-Лига — моя слабость. Думаю, это захватывающая лига, но в то же время очень требовательная и заставляет тебя выкладываться без остатка. Я там уже семь лет, и я замечаю, как проходит время, но в данный момент я очень счастлив там".



"В данный момент я восстанавливаюсь после травмы, и прямо сейчас меня волнует мое самочувствие, мой уровень, возвращение в прежнюю форму, а не контракт. Особенно когда приближается Чемпионат Мира, который имеет ключевое значение для моего возвращения на свой уровень".



"Сейчас у меня остается год по контракту. Разумеется, наступит момент, когда мы сядем и поговорим".



"Переход в "Реал" после выступлений за "Атлетико"? Было много игроков, которые проделали этот путь, верно? Особенно не напрямую, а через некоторое времени".



"Ты не можешь отказать лучшему клубу в мире. Они обладают фанатами, которые выкладываются на полную, а "Бернабеу" всегда был для меня невероятным, это очень внушительный стадион", — сообщил Родри в интервью радиостанции Onda Cero.